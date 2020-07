V torek 29 potrjenih primerov z novim koronavirusom, umrl en bolnik

Ljubljana, 22. julija - V torek so v Sloveniji opravili 1150 testiranj in potrdili 29 okužb z novim koronavirusom. Ena bolnik s covidom-19 pa je umrl. V bolnišnici je 22 oseb, od tega dve na intenzivni negi, eno oseb pa so odpustili iz bolnišnice, je na spletu objavila vlada.