Širše vodstvo Hidrie s strateškim partnerjem objavilo prevzemno ponudbo za H&R

Ljubljana, 22. julija - Skupina prevzemnikov, notranjih lastnikov in predstavnikov širšega vodstva Hidrie ter strateškega partnerja Alexa Luckmanna je danes objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe H&R, krovne družbe in lastnice skupine Hidria. Prevzemna ponudba velja do 19. avgusta, v njej za delnico družbe ponujajo 27 evrov.