V Hidrii kljub izboljšanju razmer v juniju in juliju previdni, fokus razvoj

piše Jernej Šmajdek

Idrija, 12. julija - V skupini Hidria so junija in julija naročila po koronskem šoku začela rasti, a v podjetju ostajajo previdni, je za STA povedal direktor Hidrie Holdinga Iztok Seljak. Ob koncu leta tako pričakujejo za petino manjšo prodajo kot lani. Osredotočajo se na razvoj, prepričani pa so, da so dobro pripravljeni na tektonske spremembe v panogi.