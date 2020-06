Širše vodstvo Hidrie skupaj s strateškim partnerjem objavilo namero za prevzem H&R

Idrija, 24. junija - Predstavniki notranjih lastnikov in širšega vodstva Hidrie so danes skupaj s strateškim partnerjem, podjetnikom Alexom Luckmannom, objavili namero za prevzem družbe H&R, ki je lastnica idrijske družbe. Omenjeni so sicer že zdaj že imetniki 52,03 odstotka družbe H&R.