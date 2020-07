Na Hrvaškem vložili obtožnico proti devetim tihotapcem ljudi

Zagreb, 21. julija - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes potrdil, da so obtožili sedem državljanov Severne Makedonije in dva hrvaška državljana zaradi tihotapljenja najmanj 164 ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško proti Sloveniji. S tem naj bi zaslužili nekaj manj kot 75.000 evrov, je sporočil Uskok.