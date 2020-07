Koritnik: Koronska aplikacija na voljo za prenos sredi avgusta

Ljubljana, 21. julija - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes pojasnil, da bo mobilna aplikacija o stikih z okuženimi z novim koronavirusom do konca meseca posredovana v objavo na spletni trgovini App Store in Google Play, ki bosta opravili svoje tehnične in varnostne preglede. Tako pričakuje, da bo aplikacija na voljo za prenos ne prej kot sredi avgusta.