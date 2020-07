Zaradi ukrepov za manj okuženih bo treba ob nedeljskih in prazničnih mašah pustiti svojo telefonsko številko

Ljubljana, 20. julija - Slovenski škofje ordinariji so sprejeli dodatne preventivne ukrepe za manj okuženih z novim koronavirusom, ki bodo začela veljati v torek, zadnja navodila izpred treh tednov pa bodo nehala veljati. Novost je, da verniki ob nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v nabiralnik oddajo listek s svojo telefonsko številko brez imena in naslova.