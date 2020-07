V BiH danes potrdili 130 novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo/Banjaluka, 20. julija - V BiH so danes potrdili 130 novih okužb z novim koronavirusom, največ v Sarajevu in sicer 67. Gre za nepopolne podatke, saj se nanašajo zgolj na Federacijo BiH. V Republiki srbski so medtem objavili, da v zadnjih 24 urah niso opravili nobenega testiranja na okužbo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.