V Mariboru že četrtič nekoliko okrnjeni Letni oder Minoriti

Maribor, 20. julija - Lutkovno gledališče Maribor bo skupaj z Društvom za razvoj filmske kulture, GT22 in Mariboxom kljub aktualnim razmeram znova gostilo Letni kino Minoriti, ki bo potekal med 24. julijem in 19. avgustom. Nekoliko okrnjena četrta različica ob sredah, petkih in sobotah prinaša dvanajst filmov ter pogovore z gosti in štiri otroške matineje.