V LGM o prehajanju iz knjige v lutkovno predstavo

Maribor, 23. januarja - Slikanice, kratke zgodbe, pesmi in druga literarna dela so mnogokrat izhodišče, predloga ali vsaj navdih za lutkovne predstave. Da bi osvetlila odnose med tema umetniškima zvrstema, pripravljata Mariborska knjižnica in lutkovno gledališče serijo pogovorov z avtorji knjižnih predlog, ustvarjalci lutkovnih predstav in drugimi strokovnjaki.