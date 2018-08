Mariborski Poletni lutkovni pristan za mlado in staro

Maribor, 4. avgusta - V Mariboru se danes začenja 29. Poletni lutkovni pristan, ki ga Lutkovno gledališče Maribor (LGM) tradicionalno prireja avgusta. Izmed skoraj 100 prijavljenih predstav so na festival, ki bo trajal do 30. avgusta, uvrstili nekaj več kot 20, primernih za majhne, srednje in velike gledalce. Večina programa se bo odvijala na prostem.