V Franciji med 400 in 500 žarišč koronavirusa, a še daleč od drugega vala

Pariz, 20. julija - V Franciji imajo med 400 in 500 aktivnih žarišč okužb z novim koronavirusom, a zaenkrat o drugem valu še ni mogoče govoriti, je danes dejal francoski minister za zdravje Olivier Veran. Pojasnil je, da je večina žarišč povezana z obrati, kot so klavnice, oziroma domovi za starejše ali pa so posledica poletnih druženj ljudi.