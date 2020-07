V nedeljo nove okužbe v petih občinah po državi

Ljubljana, 20. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v petih občinah, od tega po dve v Ljubljani in Hrastniku, po eno pa v treh občinah v Vipavski dolini - Ajdovščina, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko. V Ljubljani je skupno število doslej potrjenih okužb preseglo 330.