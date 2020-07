Beograd/Sarajevo, 19. julija - V Srbiji ter Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu znova zabeležili po več sto novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V Srbiji so jih potrdili 396, v BiH pa 281. Iz Severne Makedonije poročajo o 127 novih okužbah, iz Črne gore pa o 116.