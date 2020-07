pripravil Blaž Mohorčič

Zagreb/Beograd/Melbourne, 19. julija - Novi koronavirus se še naprej nezadržno širi po svetu. V soboto so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) potrdili rekordnih 260.000 primerov okužbe. Razmere ostajajo zaostrene na Zahodnem Balkanu, pa tudi v Hongkongu in Melbournu. V Sloveniji so razmere stabilne, je pa v soboto umrl prvi bolnik s covidom-19 po več kot mesecu in pol.