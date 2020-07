V Izraelu novi protesti s pozivi k odstopu Netanjahuja

Jeruzalem, 19. julija - V Izraelu so v soboto zvečer potekali novi protesti proti ravnanju vlade premierja Benjamina Netanjahuja med pandemijo covida-19. Protestniki so zahtevali odstop Netanjahuja zaradi gospodarske krize v pandemiji. V Tel Avivu in Jeruzalemu je policija proti demonstrantom uporabila solzivec in vodne topove, poročajo tuje tiskovne agencije.