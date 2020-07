V petek okužbe z novim koronavirusom našteli v 15 občinah, največ v Ljubljani

Ljubljana, 18. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v petek potrdili v 15 občinah. Največ, štiri, so našteli v ljubljanski občini, po tri pa v kranjski in velenjski. Dve nove okužbi so zabeležili v krški in domžalski občini, po eno pa v občinah Metlika, Hrastnik, Litija, Cerknica, Lendava, Zagorje ob Savi, Radovljica, Trbovlje, Odranci in Radenci.