Ministrstvo: Na ravni EU ni razprave o zniževanju standardov zaščite čebel

Ljubljana/Bruselj, 17. julija - Na ravni EU ne poteka nikakršna razprava o zniževanju standardov zaščite čebel, so potem, ko so te informacije zaokrožile v javnosti, poudarili na kmetijskem ministrstvu. Na dvodnevnem zasedanju Odbora Evropske komisije za fitofarmacevtska sredstva bo komisija le predstavila različne metodologije ocenjevanja tveganj za čebele in opraševalce.