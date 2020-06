Uporaba neonikotinoidov za tretiranje semen prepovedana tudi ob odjavi področne odredbe

Ljubljana, 29. junija - Kmetijsko ministrstvo je zaradi nepotrebnega podvajanja zakonodaje predlagalo odjavo odredbe, ki je doslej določala prepoved uporabe neonikotinoidov za namene tretiranja semen. Takšna prepoved namreč velja za celotno EU. Odjava odredbe pa ne vpliva in ne spreminja odklonilnega stališča Slovenije do neonikotinoidov, so navedli na ministrstvu.