Kmetijsko ministrstvo ČZS glede prepovedi neonikotinoidov še vedno ni prepričalo

Ljubljana, 17. julija - Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) vztraja, da odjava odredbe, ki je določala prepoved uporabe neonikotinoidov za namene tretiranja semen, ogroža čebele. Kot primer so navedli informacije, da se vsaj 15 članic EU zavzema za znižanje standardov zaščite čebel pred pesticidi. To je po njihovem mnenju dokaz, kako pomembni so ukrepi na nacionalni ravni.