Za dodatek v času epidemije za nekatere zasebne izvajalce s področja socialnega varstva 509.000 evrov

Ljubljana, 17. julija - Vlada je na četrtkovi seji določila zgornji obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za izvajalce namestitvenih socialnovarstvenih programov in dveh domov za starejše izven javne mreže. Za marec, april in maj je na voljo 509.000 evrov.