V Hrastniku danes še trije okuženi, od tega en v domu starejših

Maribor, 17. julija - V Hrastniku so danes zabeležili še tri nove primere okužbe z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz občine, sta med okuženimi dva občana ter en stanovalec doma starejših. Trenutno imajo tako v tej občini, ki zadnji teden postaja eno od večjih žarišč v Sloveniji, 23 okuženih, od tega šest oskrbovancev in pet zaposlenih v domu starejših.