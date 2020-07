Gradbeništvo v EU maja ob sproščanju ukrepov navzgor

Luxembourg, 17. julija - Gradbeništvo v območju z evrom in EU se je maja, ko so države začele sproščati ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, glede na mesec prej okrepilo, in sicer se je obseg del v območju z evrom povečal za 27,9 odstotka, v EU pa za 21,2 odstotka. Medletno je bil obseg del nižji: v območju z evrom za 11,9 odstotka in v EU za 10,3 odstotka.