Štiri bolnišnice bodo na negovalnih oddelkih sprejemale okužene oskrbovance iz domov za starejše

Ljubljana, 16. julija - V UKC Ljubljana in Maribor ter v bolnišnicah Novo mesto in Nova Gorica so vzpostavili oddelke, kamor bodo iz socialno-varstvenih zavodov začasno nameščali oskrbovance, okužene z novim koronavirusom, ki pa niso zboleli za covidom-19. Na tovrstnih oddelkih so že začeli sprejemati oskrbovance iz domov.