Predlogu zakona o investicijah v SV izrecno nasprotujejo samo v Levici

Ljubljana, 16. julija - Državni zbor se je po izredni seji o predlogu novele zakona o trgovini danes sestal še na izredni seji, na kateri poteka splošna razprava o predlogu zakona o sredstvih za investicije v Slovenski vojski. Podporo predlogu so napovedale poslanske skupine koalicije in SNS, v LMŠ ga ne bodo podprli, v SAB in SD bodo vzdržani, v Levici pa bodo proti.