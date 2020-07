Levica nasprotuje zakonu, po katerem bi Slovenski vojski v prihodnjih šestih letih namenili 780 milijonov evrov

Ljubljana, 13. julija - V Levici nasprotujejo zakonu, po katerem bi v šestih letih Slovenski vojski zagotovili 780 milijonov evrov. Pozivajo, naj se ta sredstva namenijo zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in razvoju, namesto izpolnjevanju zavez do zveze Nato. V petek so podali zahtevo za splošno razpravo o zakonu, poudarjajo pa, da bodo storili vse, da zakon ne bo sprejet.