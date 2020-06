Vlada potrdila 780-milijonsko investicijo v vojsko v naslednjih šestih letih

Ljubljana, 24. junija - Vlada je potrdila zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski in ga bo poslala v obravnavo DZ. S predlogom vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov, od tega večino nabavam oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.