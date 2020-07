Epidemiološke razmere v svetu še naprej slabe

Ljubljana, 16. julija - V minulih 14 dneh so se epidemiološke razmere v pandemiji covida-19 po svetu še naprej slabšale. Najhuje je v ZDA in Braziliji, razmere so slabe tudi na Balkanu. V Sloveniji in na Hrvaškem so številke od ponedeljka ostale na približno isti ravni, ena redkih držav z občutnim izboljšanjem je bila Švedska.