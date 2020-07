Dunaj, 15. julija - V Avstriji so danes potrdili več kot sto novih okužb s koronavirusom, potem ko so prejšnjih nekaj dni poročali o dvomestnem prirastu. V zadnjem dnevu so potrdili 119 novih primerov, v bolnišnicah se zdravi 96 bolnikov, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.