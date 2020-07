Sanacija zemljin dveh celjskih vrtcev na 628.000 evrov

Ljubljana, 7. julija - Vrednost projekta sanacije zemljine vrtcev Mehurček in Živ žav v Celju, ki je bila sprva ocenjena na 435.000 evrov, se je povečala na nekaj manj kot 628.000 evrov z DDV. Do razlike je prišlo zlasti zaradi stroškov predelave onesnažene zemljine, dobave nove zemljine in zahtev po izdelavi dodatnih elaboratov.