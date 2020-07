V ZDA potrdili več kot 63.000 novih okužb s koronavirusom, skupaj 3,4 milijona

New York, 15. julija - V ZDA so v torek po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 63.262 novih okužb s koronavirusom, umrlo je še 850 ljudi. Število okuženih v ZDA se je povzpelo na 3,4 milijona, zaradi covida-19 pa je umrlo 136.432 ljudi. Okužbe se še naprej širijo predvsem na jugu in zahodu ZDA, najbolj varna zvezna država pa ostajajo Havaji.