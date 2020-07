Finance o nizki rasti premoženja Slovencev (15. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Rok Pikon v komentarju Zakaj bogatimo počasneje kot drugi piše o povprečni rasti premoženja Slovencev, ki je nižja kot v državah srednje in vzhodne Evrope ter Rusije. Med razlogi za to sta restriktiven davčni sistem in konservativnost slovenskih vlagateljev. Slovenci imajo namreč denar večinoma na banki, kjer več let izgublja vrednost.