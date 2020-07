Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zaskrbljenosti, ki sta jo zaradi načrtovanih sprememb medijske zakonodaje izrazila Evropsko združenje tiskovnih agencij in Sindikat novinarjev Slovenije, ter o parlamentarni preiskavi glede nabave in zalog zaščitne in medicinske opreme, ki jo je danes odredil državni zbor.