Delo o razcepu med zahodom in vzhodom Evrope (15. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Boris Čibej v komentarju Uporniški Vzhod piše o poenotenem in poenostavljenem odnosu Zahoda do vzhodne Evrope, ki se je pokazal tudi pri poročanju zahodnih medijev o predsedniških volitvah na Poljskem. Kot je pred dnevi dejal madžarski premier Viktor Orban, bi se moral Zahod nehati pokroviteljsko obnašati do Vzhoda in ga o vsem poučevati.