V hrastniškem domu za zdaj dve okuženi delavki in dva stanovalca

Hrastnik, 14. julija - V hrastniškem domu starejših, kjer so minuli konec tedna po izbruhu okužb z novim koronavirusom v občini, med katerimi je bila tudi ena od njihovih zaposlenih, že zaprli vrata za obiske, sta do tega trenutka okuženi dve njihovi zaposleni in dva stanovalca. Ostali testi so bili doslej negativni, je za STA povedal direktor doma Drago Kopušar.