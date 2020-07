Domova starejših občanov v Hrastniku in Metliki zaprli za obiske

Metlika/Hrastnik, 13. julija - Zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom so za obiskovalce znova odprli domova starejših v Hrastniku in Metliki. V Hrastniku so namreč minuli konec tedna potrdili okužbo pri eni od zaposlenih, v Metliki pa so se za ta ukrep odločili zaradi pojava nove okužbe v občini.