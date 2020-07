V hrastniškem domu starejših za zdaj okužbo odkrili pri enem stanovalcu

Hrastnik, 13. julija - Testiranja v domu starejših v Hrastniku, kjer so konec tedna po izbruhu okužb z novim koronavirusom v občini, med katerimi je bila tudi ena od zaposlenih, že zaprli vrata za obiske, so za zdaj okužbo potrdili pri enem od oskrbovancev. Tega so že prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, je za STA potrdil župan Hrastnika Marko Funkl.