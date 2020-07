Vrh hrvaškega ministrstva za izobraževanje zaradi koronavirusa v samoizolaciji

Zagreb, 14. julija - Hrvaški epidemiologi so odredili obvezno samoizolacijo vsem uradnikom ministrstva za znanost in izobraževanje, vključno z ministrico Blaženko Divjak. Pri državni sekretarki Ivani Franić so namreč potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okužila naj bi se na poroki v Zadru, ki je znana kot eno od žarišč okužb na Hrvaškem.