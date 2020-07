V Budimpešti drugo srečanje zunanjih ministrov C5

Budimpešta, 14. julija - V Budimpešti so se v okviru formata petih srednjeevropskih držav (C5) na drugem tovrstnem srečanju danes sestali zunanji ministri Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke in Slovaške, Anže Logar, Peter Szijjarto, Alexander Schallenberg, Tomaš Petriček in Ivan Korčok. Osrednja tema je bilo odpiranje meja za tretje države v luči pandemije covida-19.