Zveza aktivov svetov staršev predlaga, naj pouk v največji možni meri poteka v šolah

Ljubljana, 14. julija - Osnovne šole so po začetnih tehničnih težavah, nekatere z enotedenskim zamikom, pouk na daljavo izpeljale in šolsko leto uspešno zaključile, so ocenili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). Obenem so med drugim predlagali, da naj bi pouk tudi v času epidemije novega koronavirusa v čim večji možni meri potekal v šolah.