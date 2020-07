Študija: Odpornost na novi koronavirus bi lahko izgubili v nekaj mesecih

London, 13. julija - Ljudje, ki so se okužili z novim koronavirusom, bi lahko odpornost na virus izgubili že v nekaj mesecih, so ugotovili znanstveniki z londonskega kraljevega kolidža. Ugotovili so, da protitelesa proti novemu koronavirusu po treh mesecih močno upadejo ali pa jih sploh ni mogoče zaznati.