V Srbiji 279 novih okužb s koronavirusom, v BiH 90

Beograd/Sarajevo, 13. julija - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 279 novih primerov koronavirusa in 12 smrti. Raste pa število ljudi na ventilatorjih, teh je sedaj rekordnih 154. V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjem dnevu potrdili 90 okužb, potem ko so prejšnji teden večkrat potrdili tudi po 300 okužb v enem dnevu.