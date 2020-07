Milijonarji za povečanje obdavčitve globalnih bogatašev

London, 13. julija - Več kot 80 milijonarjev je v danes objavljenem pismu pozvalo vlade po svetu, naj ultra bogate Zemljane obdavčijo veliko bolj in denar namenijo globalnemu okrevanju po pandemiji covida-19. Med podpisniki so soustanovitelj sladoleda Ben and Jerry's Jerry Greenfield, scenarist Richard Curtis in filmska režiserka Abigail Disney.