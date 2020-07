V ZDA okužbe z novim koronavirusom nezadržno naraščajo

New York, 13. julija - V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do nedelje zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,3 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 135.000. V zadnjih štirih dneh so v ZDA vsak dan potrdili po približno 60.000 novih okužb, nov rekord pa je postavila Florida.