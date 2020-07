Okužbe z novim koronavirusom ne pojenjajo, razmere v regiji slabe

Ljubljana, 12. julija - Iz Hrvaške in držav Zahodnega Balkana tudi ta konec tedna ni bilo vzpodbudnih novic, saj se novi koronavirus tam še naprej hitro širi. Hrvaška in Madžarska zato dodatno omejujeta vstop v državo, a ne za Slovence. Rekordno število novih okužb so med drugim zabeležili v ZDA in Indiji, ameriški predsednik si je tako prvič v javnosti nadel masko.