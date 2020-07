Tudi v petek rekordno število okužb s koronavirusom v ZDA

New York, 11. julija - V ZDA se je v petek z novim koronavirusom po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo rekordnih 62.500 ljudi, rekorde pa je podrlo sedem zveznih držav - Aljaska, Georgia, Louisiana, Montana, Ohio, Utah in Wisconsin. Do petka zvečer so v ZDA našteli skupaj 3,18 milijona okužb, umrlo pa je več kot 134.000 oseb.