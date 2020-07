V petek nove potrjene okužbe v 15 občinah, največ v Velenju in Hrastniku

Ljubljana, 11. julija - V petek je bilo 34 novih okužb z novim koronavirusom potrjenih v 15 občinah, največ, sedem primerov so zabeležili v Velenju, pet v Hrastniku, po tri pa v Ljubljani in Cerknici. V štirih občinah so potrdili po dve okužbi, v sedmih pa po eno ter eno pri tujem državljanu.