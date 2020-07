Hrvaška zaostrila pogoje za vstop potnikov iz tretjih držav

Zagreb, 11. julija - Potniki, ki želijo vstopiti na Hrvaško iz tretjih držav, bodo morali v obvezno samoizolacijo, če niso med izjemami začasne prepovedi vstopa v državo, je v petek zvečer sporočil hrvaški zavod za javno zdravstvo. Nadzor na meji so poostrili, potem ko so k porastu števila okuženih na Hrvaškem v zadnjem času prispevali potniki iz Srbije in BiH.