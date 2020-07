Popoldne in zvečer se obetajo močnejše nevihte

Ljubljana, 11. julija - Popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij, opozarja agencija za okolje (Arso). Prve plohe bodo na severu nastale že zgodaj popoldne, do večera pa bodo zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. V naslednjih dneh se obeta tudi hladnejše vreme.