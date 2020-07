V prihodnjih urah se po državi še obetajo močnejše nevihte

Ljubljana, 7. julija - Po državi je ob prehodu hladne fronte še vse do jutra pričakovati močnejše nevihte. Pihal bo močan veter severnih smeri, ki bo na Primorskem pihal tudi s hitrostjo do 100 kilometrov na uro. Že v ponedeljek zvečer je huda ura zajela osrednji in vzhodni del države. V Ljubljani je voda zalila več podvozov, močan veter pa je podiral drevje.